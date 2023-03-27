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ВАКС засудив екссуддю з Дніпропетровська до 11 років позбавлення волі

Зловмисник вимагав хабар у розмірі $30 тисяч за "потрібне" судове рішення у кримінальному провадженні.

ВАКС засудив екссуддю з Дніпропетровська до 11 років позбавлення волі
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього суддю Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська винним у хабарництві.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Зловмисник вимагав $30 тисяч і отримав половину суми за винесення судового рішення у кримінальному провадженні, що перебувало у нього на розгляді.

ВАКС призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді строком на три роки та з конфіскацією усього належного їй на праві власності майна.

До моменту набрання вироком законної сили суд застосував до колишнього судді запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.На виконання вироку екссуддю взяли під варту в залі суду.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеться про Андрія Леонова. Його викрили на хабарництві у травні 2018 року. Згодом САП ініціювала відсторонення від здійснення правосуддя. А в лютому 2019-го суддю звільнили з посади. Щоправда, не за хабар, а за систематичне зловживання правом на самовідвід.

Нагадаємо, нині ВАКС визнав винним у хабарництві суддю Баришівського райсуду Київщини. Той отримав 8,5 року тюрми.

Нещодавно експрокурор, який виконував обов’язки начальника відділу однієї із окружних прокуратур Донеччини, отримав за хабарництво п'ять років позбавлення волі.

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