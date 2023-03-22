НАБУ заявило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", - підкреслили в НАБУ.

В агентстві не називають імені ексголови ФДМУ, але у вказаний період Фонд очолював Дмитро Сенниченко.

Як заявили в НАБУ, серед учасників злочину (посади на момент вчинення злочину):

голова Фонду державного майна України;

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ - переможця аукціону на "ОПЗ";

дві фізичні особи - співучасники злочину.

В.о. директора "ОПЗ" і радника голови ФДМУ затримано. Сімом особам - ексголові ФДМУ, наближеній до нього особі, в.о. директора "ОПЗ", в.о. керівника АТ "ОГХК", двом власникам ТОВ і одній фізичній особі - про підозру повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України (заочно).

Ще одній особі повідомлення про підозру вручили особисто, додали в НАБУ.

Підкреслюється, що НАБУ і САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший - щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно аби мати можливість надалі привласнювати гроші, підкреслили в НАБУ. За період з травня по грудень 2020 року АТ "ОПЗ" втратило понад 390 млн грн, підкреслили в НАБУ.

Другий епізод стосується Об’єднаної гірничо-хімічної компанії. Сенниченка також звинувачують у призначенні лояльного в.о. директора, який протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із чеською компанією, підконтрольною раднику голови ФДМУ, за заниженими цінами.

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 500 млн грн збитків, заявили у відомстві.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+".