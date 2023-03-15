НАБУ і САП скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+"

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду перший епізод справи "Роттердам+".

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

За інформацією Центру протидії корупції, серед обвинувачених - ексголова Нацкомісії у сфері енергетики Дмитро Вовк, ексдиректор ДП "Оператор ринку" Володимир Євдокімов, ексначальник управління енергоринку Нацкомісії Тарас Ревенко, ексначальник відділу Нацкомісії Володимир Бутовський та двоє топменеджерів ДТЕК Борис Лісовий і Іван Гелюх.

Як зазначили в НАБУ, дії підозрюваних завдали споживачам електроенергії збитків на понад 19 млрд грн протягом 2016-2017 рр. Дії всіх обвинувачених кваліфікували за ч.2 ст.364 ККУ (зловживання службовим становищем, а представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

"За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі", - нагадали в НАБУ.

Збитки розслідували в окремому провадженні, матеріали відкрили стороні захисту для ознайомлення.

У САП повідомили, що прокурор заявив цивільний позов про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням державі на суму 19,357 млрд гривень.

Також у Антикорбюро наголосили, що справа унікальна: вона складна (аналіз 1200 складових формули, сотні тисяч аркушів досліджених документів, десятки обшуків та понад півсотні допитів), чималий розмір завданої шкоди (39,9 млрд грн), і масштаб. "Але є ще одна особливість – не дивлячись на переконання детективів у наявності вичерпних доказів, справу "Роттердам+" декілька разів закривали", - підкреслили в НАБУ.

Нагадаємо, в січні НАБУ і САП завершили розслідування другого епізоду справи "Роттердам+" і назвали 15 підозрюваних.

Торік Апеляційна палата ВАКС відмовилась повторно дослідити докази та допитати експерта у цій справі.