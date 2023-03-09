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Від системи “Шлях” відключать перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон, – ДБР

Йдеться про сімох перевізників, однак будуть розглянуті ще десятки фактів зловживань.

Від системи “Шлях” відключать перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через кордон, – ДБР
Фото: ДБР

Від системи “Шлях” відключать сім перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

“Таке рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на підставі зібраних матеріалів Державним бюро розслідувань”, – йдеться у повідомленні.

У ДБР встановили, що три приватних товариства та чотири ФОПи у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зокрема, оформлені цими перевізниками водії автомобільного транспорту для виїзду за кордон упродовж 60 днів не повернулися в Україну. Це порушення встановлених правил перетину державного кордону було зафіксовано правоохоронним органом.

На розгляд Комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у Систему. Після перевірки інформації по кожному випадку буде ухвалене відповідне рішення.

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Нагадаємо, незабаром відбудеться засідання Ставки, на якому розглянуть питання дозволів для виїзду чоловіків за кордон. Міністри звітуватимуть про те, скільки їх відомства видали дозволів на виїзд.

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