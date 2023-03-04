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Взяли під варту зловмисника, який оформляв кредити на військових ЗСУ без їх відома

Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн. 

Взяли під варту зловмисника, який оформляв кредити на військових ЗСУ без їх відома
Фото: Depositphotos\jinga80

Зловмиснику, який оформляв кредити на військових ЗСУ без їх відома, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1 млн 467 тис. грн застави.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

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Підозрюваний - житель Кривого Рогу, йому інкримінують крім шахрайства незаконне поводження з боєприпасами.

"За даними слідства, вказана особа здобула особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення. Використовуючи електронно–обчислювальну техніку та дублікат сім-картки підозрюваний оформив на ім’я військовослужбовця кредит. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в терміналах", - розповіли в прокуратурі.

Таким же способом зловмисник оформив кредити, використовуючи дані близько 20 військових. Загальна сума кредитів становить понад 2 млн грн. 

Нагадаємо, за результатами обшуків у зловмисника вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти мобільних операторів зв’язку, банківські картки та грошові кошти, а також гранату.

Днями затримали жителя Києва, якого підозрюють в заволодінні майном та коштами, зібраними для потреб ЗСУ.

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