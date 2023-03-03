Наразі 197 загиблих на Київщині залишаються ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.

У Бородянці на Київщині виявили тіла ще трьох загиблих внаслідок російської військової агресії. 2 березня, правоохоронці ексгумували ці тіла.

Про це повідомляє проєкт "Український свідок", знімальна група якого побувала на місці ексгумації та задокументувала процес.

Як розповів голова поліції Київщини, у березні 2022, під час ворожої окупації, місцевий житель натрапив на тіла двох застрелених російськими солдатами людей та обгорілі рештки третього. Чоловік поховав загиблих на місцевому цвинтарі. Нині він повернувся з-за кордону і повідомив до поліції про захоронення.

Попередньо люди загинули від кульових уражень. Зараз проводитимуть подальші експертизи для з'ясування причини смерті та ідентифікації загиблих.

Наразі 197 загиблих на Київщині залишаються ще неідентифіковані. 278 осіб вважається зниклими безвісти.