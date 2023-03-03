Президент України побував у шпиталі, де лікуються українські захисники, і вручив їм державні нагороди.

Під час робочої поїздки до Львівської області президент Володимир Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, зокрема, на Бахмутському напрямку.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання.

"Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання", – сказав президент.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам президент відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил ЗСУ.

"Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв", – зазначив президент.

Фото: Офіс президента

Також у Львові президент Зеленський і перша леді Олена Зеленська разом із президентом Латвії Егілсом Левітсом та його дружиною Андрою Левіте вшанували пам’ять українських воїнів, полеглих під час російсько-української війни.

Глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.

Фото: Офіс президента

Левітс відвідував Україну в квітні минулого року разом із колегами з Польщі, Естонії та Латвії. Вони стали першими главами держав, що прибули до Києва після початку повномасштабного вторгнення.