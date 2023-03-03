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У Миколаївській області знайшли чергові місця дислокації, які використовували окупанти

Росіяни майже повністю зруйнували Тернові Поди та залишили після себе велику кількість боєприпасів. 

У Миколаївській області знайшли чергові місця дислокації, які використовували окупанти
Фото: Офіс генерального прокурора

У деокупованому селищі Тернові Поди Миколаївської областя виявили чергові місця перебування російських військових. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора

"Прокурори спільно зі слідчими, вибухотехніками та криміналістами ГУ НП в області здійснили огляди місць дислокації військовослужбовців РФ у селі Тернові Поди Шевченківської ОТГ. Військові країни-агресора майже повністю зруйнували село та лишили низку слідів свого перебування, зокрема, значну кількість боєприпасів, а також інші відомості", – йдеться у повідомленні. 

Досудові розслідування тривають в рамках кримінальних проваджень за фактами порушень законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Тернові Поди розташоване в Снігурівському районі. Ворогу під час окупації півдня вдалося частково закріпитися тільки в цьому та Олександрівському районах Миколаївської області. У листопаді сили оборони України звільнили від окупантів всю територію області, крім Кінбурнської коси.

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