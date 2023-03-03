Головне за ніч. П’ятниця, 3 березня

Понад 85 відбитих атак противника, втрати окупантів, наслідки ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі, 60,9 млн гривень донатів на дрони DJI Mavic 3T Thermal.

Близько 9 ранку по всій Україні оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними – через активність ворожої авіації, а саме МіГ-31К. Станом на 10:20 тривога ще тривала.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші воїни відбили понад 85 атак противника.

Окупанти завдали 31 авіаційного та 3 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Окрім того, зафіксовано 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий штурмовик Су – 25, гелікоптер Мі – 24 та 7 БпЛА (1 – типу “Суперкам”, 2 – “Орлан” та 4 – “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 3 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку широкомасштабного вторгнення по 3 березня російська армія втратила на війні з Україною близько 151 370 військових. Учора Збройні сили знищили близько 765 окупантів, 8 танків, літак і гелікоптер.

Про інші втрати противника – в новині.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку в Запоріжжі, куди вчора вночі влучила російська ракета, тіла ще двох загиблих. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС станом на 7 ранку.

“Вже понад добу триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку”, – йдеться у повідомленні.

До ліквідації надзвичайної події залучені рятувальники Мобільно-рятувального центру Києва, підрозділи ДСНС Запорізької області, співробітники Національної поліції, комунальні служби, медики та волонтери. Учора рятувальники виявили тіла чотирьох жертв, тож тепер кількість загиблих від удару мирних людей зросла до шести. Щонайменше семеро людей були поранені.

Сполучені Штати додали до свого чорного списку торгівлі 37 організацій – зокрема за допомогу російській армії та підтримку збройних сил Китаю.

Також у цьому списку компанії, які сприяли або брали участь у порушеннях прав людини в Китаї та М'янмі.

“Коли ми виявляємо організації, які становлять загрозу національній безпеці або зовнішній політиці Сполучених Штатів, ми додаємо їх до списку організацій, щоб переконатися, що ми можемо ретельно вивчити їхні транзакції”, – заявили у американському міністерстві торгівлі.

В Україні закінчився благодійний збір на дрони DJI Mavic 3T Thermal. Грошей вдалось зібрати більше, ніж очікувалось, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що на рахунок надійшло понад 60,9 млн гривень.

Міністр окремо подякував військовим, які передали з Донбасу пачку солі, виготовлену 24 лютого 2022 року. Ця пачка стала цінним лотом.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення ДП «АРТЕМСІЛЬ» та фандрейзингова платформа UNITED24 представили спеціальну партію солі «Міць. Українська кам’яна». Партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара.

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