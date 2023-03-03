Українці задонатили на дрони для ЗСУ більше 60 млн гривень, - Федоров

В Україні закінчився благодійний збір на дрони DJI Mavic 3T Thermal. Грошей вдалось зібрати більше, ніж очікувалось.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він зазначив, що на рахунок надійшло понад 60,9 млн гривень.

Міністр окремо подякував військовим, які передали з Донбасу пачку солі, виготовлену 24 лютого 2022 року. Ця пачка стала цінним лотом.

Фото: Михайло Федоров

“Переможці розіграшу йодованої Артемсолі вже незабаром отримають ексклюзивні пачки. Хтось з ілюстрацією художника Максима Павленка, а хтось — з підписами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та зірки “Зоряних війн” Марка Гемілла”, - підсумував Федоров.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення ДП «АРТЕМСІЛЬ» та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара. «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на ROZETKA.