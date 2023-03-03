В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
В Україні вдосконалять законодавство про проходження військової служби
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Роксолана Підласа: Зараз ми не можемо дозволити собі зменшити надходження до бюджету
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
Бербок до Лаврова: "Добре, що ви тут у залі і слухаєте. Зупиніть цю війну"
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
На військових складах у Придністров’ї майже нічого немає, - ГУР
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Росіяни вдарили по житловому будинку Запоріжжя. Є жертви та поранені (оновлено)
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
Професорка київської консерваторії звільнилась через відмову прибрати з назви ім’я Чайковського
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
«Ми попрощалися одне з одним». Історія про те, як четверо бійців добу билися в повному оточенні під Бахмутом без надії вижити
ГоловнаСуспільствоВійна

Українці задонатили на дрони для ЗСУ більше 60 млн гривень, - Федоров

На рахунок надійшло понад 60,9 млн гривень. 

Українці задонатили на дрони для ЗСУ більше 60 млн гривень, - Федоров
Фото: Михайло Федоров

В Україні закінчився благодійний збір на дрони DJI Mavic 3T Thermal. Грошей вдалось зібрати більше, ніж очікувалось.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

Він зазначив, що на рахунок надійшло понад 60,9 млн гривень. 

Міністр окремо подякував військовим, які передали з Донбасу пачку солі, виготовлену 24 лютого 2022 року. Ця пачка стала цінним лотом.  

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Фото: Михайло Федоров

“Переможці розіграшу йодованої Артемсолі вже незабаром отримають ексклюзивні пачки. Хтось з ілюстрацією художника Максима Павленка, а хтось — з підписами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та зірки “Зоряних війн” Марка Гемілла”, - підсумував Федоров.

Нагадаємо, до річниці повномасштабного вторгнення ДП «АРТЕМСІЛЬ» та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі. «Міць. Українська кам’яна» розфасована у пачки по 200 грамів. Всього партія складається зі 100 000 пачок, адже вдалося знайти 20 тонн солі, видобутої в шахтах Соледара. «Міць. Українська кам’яна» з’явилась у продажу 21 лютого в мережі «Сільпо», а також онлайн на ROZETKA. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також