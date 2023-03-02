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Через ракетний удар по Запоріжжю вважають безвісти зниклими 10 осіб

Наразі комунальні служби уже вивезли понад 64 тонни будівельних уламків. 

Через ракетний удар по Запоріжжю вважають безвісти зниклими 10 осіб
Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Через ракетний удар Росії по Запоріжжю 10 людей вважають безвісти зниклими, повідомляє "Укрінформ".

За даними обласного управління поліції, відомо наразі про двох загиблих. Інформація про чотирьох жертв не підтвердилася. 

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Щодо зниклих безвісти, що серед них - шестеро жінок, троє чоловіків і одна дитина.

Травмовано восьмеро жителів, сімох із них госпіталізували.

За інформацією керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка, серед потерпілих є вагітна. 

В обласному правлінні ДСНС повідомили, що станом на 17:00 2 березня на місці ракетного тривають роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Наразі комунальні служби уже вивезли понад 64 тонни будівельних уламків. На місці події психологи ДСНС надали допомогу 71 особі.

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області

Нагадаємо, вночі 2 березня російська армія атакувала Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку.

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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