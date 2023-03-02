Вночі 2 березня російська армія атакувала Запоріжжя, влучивши у багатоповерхівку.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

“За попередньою інформацією, внаслідок ворожого прильоту в одному з районів міста руйнувань зазнав багатоповерховий житловий будинок”, – зазначив він.

Інформація наразі уточнюється.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Оновлення 11:16. За даними Офісу генерального прокурора, кількість жертв від російського удару по Запоріжжю зросла до чотирьох.

"За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина", – йдеться у повідомленні.

Розбір завалів триває.

Уламками та вибуховою хвилею було пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали в прокуратурі.

Оновлення 9:04. Кількість жертв зросла до трьох, заявив у телеграм голова ОПУ Андрій Єрмак.

"Наразі відомо про трьох загиблих. П‘ятеро людей в лікарні і ще 20 – евакуйовано", – повідомив він.

Оновлення 8:09. ДСНС України повідомило, що врятовано 11 осіб (з них 1 вагітна жінка) та 20 мешканців евакуйовано з сусіднього під'їзду. Вилучено з-під завалів тіла двох людей.

Психологами ДСНС надано допомогу 20-м людям. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлення 06:33. Як повідомили в обласному ДСНС, на місці працюють усі екстрені і профільні служби міста.

За останніми даними, врятовано 9 людей, з яких одна вагітна жінка та 20 евакуйовано. З-під завалів рятувальники деблокували 2 загиблих людей.

Оновлення 04:58. Як повідомили у ДСНС, унаслідок ракетного удару сталося “руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду”.

Станом на 04:30 врятовано 8 осіб, яких для огляду госпіталізовано, та 20 осіб евакуйовано. З-під завалів деблоковано одну загиблу людину.

Всього до пошуково-рятувальних робіт від ДСНС залучено 90 осіб, зокрема 3 психологи та 24 одиниці техніки.

Оновлення 04:28. Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу практично повністю зруйнувано один 5-поверховий будинок. Люди знаходяться під завалами.

За попередньою інформацією, загинуло 2 людини.

Всі відповідні служби працюють. Вже розгорнуті пункти допомоги ДСНС, Національної поліції, міської ради та соціального захисту, комунальними автобусами відбувається евакуація постараждалих людей.

Повна інформація про наслідки атаки ще встановлюється.

Оновлення 02:46. У Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що ворог завдав ракетний удар по житловому будинку і зруйнував три поверхи.

Окупанти вдарили, можливо, ракетами С-300.

Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, перед цим окупанти обстрілювали Запоріжжя 20 лютого. У місті зафіксували влучання у поле поруч з приватними будинками, вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівка, жертв не було.