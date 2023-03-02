Повідомлено про підозру ​посадовцям КП та підряднику, які реконструювали Київський зоопарк

Прокуратура повідомила про підозру заступнику директора комунального підприємства та начальнику відділу, а також керівнику підрядної організації, які займалися реконструкціїю Київського зоопарку.

Про це повідомиле пресслужба прокуратури.

"За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва заступнику директора та начальнику відділу, а також керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні службової недбалості та заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, у 2017 році між директором КП та приватним товариством був укладений договір на реконструкцію павільйону для утримання та зимового експонування приматів.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів робіт, які були підписані, на той час, виконувачем обов’язків керівника комунального підприємств, провідним інженером з технічного нагляду за будівництвом та директором підрядної організації.

За висновками судової будівельно-технічної та економічної експертиз, через завищення вартості виконаних робіт столичному бюджету завдано збитки на понад 2 млн грн.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідство триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.

Нагадаємо, що Київській зоопарк прихистив понад 200 тварин з постраждалих регіонів.