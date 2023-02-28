​Чиновника райадміністрації в Києві підозрюють у привласненні грошей на ремонт укриттів у школах

Начальника управління Голосіївської райадміністрації Києва, підрядника та інженера технагляду підозрюють у привласненні 500 тис. грн, виділених на ремонт шкільних укриттів.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління будівництва Голосіївської РДА, директору комунального підприємства та керівнику підрядної організації за фактом заволодіння бюджетними коштами на реконструкцію та оснащення укриттів та службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України)", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в серпні 2022 року начальник управління будівництва Голосіївської РДА з метою заволодіння бюджетними коштами забезпечив підконтрольному підприємству перемогу в тендері на виконання робіт із капітального ремонту укриттів і захисних споруд у двох школах у Голосіївському районі.

"По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а начальник управління та інспектор технагляду затвердили їх. За висновками експертизи, протиправними діями учасників схеми столичному бюджету завдано збитків на понад 500 тис. грн", – йдеться в повідомленні.

За інформацією прокуратури, наразі перевіряють причетність інших посадовців Голосіївської райадміністрації до розкрадань коштів під час оснащення укриттів у навчальних закладах району.

У прокуратурі нагадали, що раніше окружна прокуратура повідомила про підозру начальнику управління освіти Голосіївської РДА в завданні збитків у 1,3 млн грн на закупівлі генераторів, зокрема для зазначених навчальних закладів району.

Нагадаємо, докладніше про те, як в Україні витрачають гроші на укриття, читайте в матеріалі LB.ua.