У Києві та Харкові поліція попередила масову бійку серед підлітків, які підтримали російський флешмоб

У Києві та Харкові правоохоронці попередили масову бійку за участю неповнолітніх, які вирішили підтримати російський флешмоб "ПВК Редан".

Про це повідомили пресслужби місцевих управлінь Національної поліції.

Так, 27 лютого, на Печерську в Києві завдяки вчасному реагуванню ювенальних поліцейських, оперативників та дільничних вдалося попередити бійку між неповнолітніми. Їх доставили до відділу поліції для встановлення осіб та з‘ясування обставин.

У Харкові близько 14:00 на одній з центральних площ міста зібралося декілька десятків підлітків для масової бійки. Поліція оперативно затримала усіх юнаків і дівчат та доставила до підрозділів для з’ясування обставин.

За останніми даними, харківські правоохоронці встановили 245 учасників масового заходу, з яких 30 повнолітніх. Серед неповнолітніх - 149 хлопців та 66 дівчат.

У поліції Харківщини зазначили, що внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 294 (масові заворушення), ч. 2 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність) Кримінального кодексу України. Санкціями статей передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Також правоохоронці запросили батьків, діти яких брали участь у флешмобі. З ними зустрічатимуться ювенальні поліцейські і проводитимуть профілактичні бесіди.

Видання "Ратуша" повідомило, що днями великий натовп підлітків зібрався в Івано-Франківську. У поліції заявили, що діти не вчиняли протизаконних дій, тому правоохоронців ніхто не викликав. Згодом учасники зібрання повідомили у соцмережах, що це був превентивний захід на противагу російському.

Також на вихідних "флешмоб" провели біля академічного обласного музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя у Полтаві.

А за інформацією депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, біля одного з торгових центрів міста 27 лютого працювало декілька екіпажів поліції, які попередили бійку.

Нагадаємо, за інформацією Центру нацспротиву, окупанти розробили програму з русифікації української молоді на 10 років.

Декілька років тому Національна поліція встановила чотири факти суїцидів у зв'язку з діяльністю так званих "груп смерті" в соціальних мережах.