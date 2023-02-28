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МЗС нагадало журналісту NBC про незаконність відвідування Криму з території РФ

Для порушників, котрі відвідують Крим з території РФ, передбачена правова відповідальність.

МЗС нагадало журналісту NBC про незаконність відвідування Криму з території РФ
Фото: EPA/UPG

Відвідування території тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням українського законодавства. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму”, - написав Ніколенко.

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Він нагадав, що для порушників, котрі відвідують Крим з території РФ, передбачена правова відповідальність. Іноземцям, зокрема, за такі дії передбачена заборона в'їзду в Україну.

Ніколенко зазначив, що за підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.

Нагадаємо, у День спротиву окупації Криму, учасники Кримської платформи ухвалили спільну заяву, у якій підтвердили непохитну відданість політиці невизнання незаконної анексії Кримського півострова та намагань незаконної анексії інших територій України.

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