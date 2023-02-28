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У Придністров'ї чоловіків запрошують на військові збори

Збори розраховані на три місяці.

У Придністров'ї чоловіків запрошують на військові збори
Фото: eurountergation.com.ua

Так зване міністерство оборони невизнаного Придністров'я заявило про початок набору чоловіків на військові збори.

Про це повідомляє Deschide.MD.

З 1 березня розпочнуться тримісячні військові збори. У них візьмуть участь чоловіки, придатні до військової служби у віці до 55 років. Учасників військових зборів нібито забезпечать речами, проживанням та харчуванням. 

Чоловікам платитимуть щомісяця 2800 придністровських рублів, що становить майже 6 тисяч гривень. Чоловіки можуть подати заяву до військового комісара за місцем проживання та пройти медичний огляд.

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Нагадаємо, що 9 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила російський план руйнування політичної ситуації у Молдові. Він зазначив, що негайно передав всю інформацію своїй молдавській колезі Майї Санду.

13 лютого президентка Молдови підтвердила слова Зеленського, заявивши, що Кремль планує організувати у країні державний переворот. За її словами, для цього залучили диверсантів із військовою підготовкою з кількох країн, включаючи Росію, Білорусь, Сербію та Чорногорію.

28 лютого двох іноземців оголосили персонами нон грата та видворили з Молдови. Їх підозрюють у диверсійній діяльності. 

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