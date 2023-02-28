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Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ

Міністр енергетики закликав запровадити санкції проти "Росатома".

Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДІЯРУ

Міністр енергетики Герман Галущенко закликав європейських колег підтримати кандидатуру України до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Про це повідомило Міністерство енергетики в телеграм-каналі.

"Міністр енергетики повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки, і закликав учасників засідання приєднатися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку", – йдеться в повідомленні.

Очільник Міненерго під час зустрічі подякував представникам ЄС за 10 пакет санкцій проти Росії та наголосив на необхідності не лише збереження тиску на агресора, а і його поширення на всі сфери російської енергетики, зокрема на ядерну галузь.

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За словами Галущенка, настав час для впровадження санкцій проти "Росатома".

"Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти "Росатома", який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію. Ми вітаємо рішення Фінляндії, Болгарії та Чехії відмовитися від співпраці з Росією в ядерній галузі та закликаємо інших партнерів зважитися на цей крок", – зазначив міністр.

Нагадаємо, Рада керуючих є одним із двох керівних органів агентства поряд зі щорічною генеральною конференцією держав-членів МАГАТЕ. Рада розглядає фінансові відомості, програму і бюджет МАГАТЕ і виносить щодо них рекомендації генеральній конференції.

Вона розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії та публікує норми безпеки МАГАТЕ. Вона також призначає генерального директора агентства, якого затверджує генеральна конференція.

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