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Біля Італії затонув човен з мігрантами, загинуло щонайменше 63 людини

Серед жертв – 12 дітей, зокрема немовля.

Біля Італії затонув човен з мігрантами, загинуло щонайменше 63 людини
Фото: ЕРА/UPG

Біля південної Італії затонув човен, унаслідок чого могло загинути понад 100 осіб включно з дітьми. Про це пише BBC.

Наразі підтверджено, що щонайменше 63 мігранти загинули, серед жертв – 12 дітей, зокрема немовля.

Судно, яке могло перевозити близько 200 людей, зазнало катастрофи під час спроби причалати біля Кротоне у регіоні Калабрія в неділю. Тіла були знайдені на пляжі на сусідньому морському курорті.

Зазначається, що на борту човна, який виплив з Туреччини кількома днями раніше, були люди з Афганістану, Пакистану, Сомалі, Сирії, Іраку та Ірану.

Берегова охорона повідомила, що 80 людей знаййшли живими, разом з тими, хто зумів дістатися берега вплав, решта людей залишаються зниклими безвісти.

Один з тих, хто вижив, був заарештований за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів, повідомила митна поліція.

Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні, яка обіцяла зупинити потік мігрантів до Італії, заявила, що єдиний спосіб вирішити проблему виїзду мігрантів “серйозно” і “гуманно” – це зупинити переправу мігрантів на човнах. Вона написала листа до Європейської Ради та Європейської Комісії із закликом вжити негайних заходів для припинення відплиття мігрантських човнів, щоб запобігти більшій кількості смертей.

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Нагадаємо, у Болгарії прокуратура висунула звинувачення 6 людям у торгівлі людьми після того, як 18 афганських мігрантів знайшли мертвими у вантажівці поблизу столиці Софії.

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