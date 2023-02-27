У Туреччині знову зафіксували землетрус

Про потерпілих і руйнування інформації немає.

27 лютого у Туреччині зафіксували ще один землетрус, в Ізмірській затоці біля міста Фоча.

Як повідомило на своєму сайті Агентство боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), сила поштовхів сягнула 4,1 бала за шкалою Ріхтера.

Епіцентр землетрусу, за даними AFAD, розташований на глибині 14,5 км.

За інформацією Anadolu Agency, влада регіону повідомила, що не отримувала жодної інформації про загиблих чи руйнування.

Нагадаємо, нині через попередній землетрус у Туреччині загинула одна людина, ще 69 були поранені через руйнування будівель.

Також у понеділок відчули підземні поштовхи мешканці тимчасово окупованого Криму, найбільш відчутними вони були на південному березі півострова.