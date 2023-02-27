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Біля узбережжя Криму стався землетрус

Інформації про руйнування немає.

Біля узбережжя Криму стався землетрус
Ілюстративне фото
Фото: Анадолу

У понеділок 27 лютого мешканці тимчасово окупованого Криму відчули підземні поштовхи, найбільш відчутними вони були на південному березі півострова.

Про це повідомляє Telegram-канал “Крымский ветер”.

Зазначається, що поштовхи відчувалися близько 16:00 за місцевим часом (15:00 за київський часом) в Ялті, в районі приморського парку, Массандри та вулиці Московської.

Інтернет-видання “Крим.Реалії” уточнює, що землетрус амплітудою до трьох балів було зафіксовано в акваторії Чорного моря на відстані 25 км від міста Алушта.

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Нагадаємо, сьогодні у Туреччині стався землетрус, внаслідок якого загинула одна людина, ще 69 отримали поранення. 

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