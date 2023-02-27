Затриманому загрожує до восьми років в’язниці.

Патрульні Київщини під час типової перевірки викрили драгдилера з оптовою партією особливо небезпечних наркотиків.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, у салоні авто зловмисника знайшли три кілограми психотропів PVP вартістю майже 1,5 мільйона гривень.

Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Наразі 30-річний наркоторговець перебуває в СІЗО, йому загрожує до 8 років в’язниці.

Очільник поліції Київщини додав, що посилені заходи безпеки, робота блокпостів, регулярні патрулювання і перевірки під час воєнного стану стабілізують криміногенну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора, до якої причетний співробітник СІЗО.

СБУ та ДБР заблокували діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині.