У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоПодії

Патрульні Київщини піймали наркоторговця з оптовою партією особливо небезпечних психотропів

Затриманому загрожує до восьми років в’язниці.

Патрульні Київщини піймали наркоторговця з оптовою партією особливо небезпечних психотропів
Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Патрульні Київщини під час типової перевірки викрили драгдилера з оптовою партією особливо небезпечних наркотиків. 

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Підписуйтесь на наш Google News

За його словами, у салоні авто зловмисника знайшли три кілограми психотропів PVP вартістю майже 1,5 мільйона гривень. 

Фото: Facebook/Андрій Нєбитов

Наразі 30-річний наркоторговець перебуває в СІЗО, йому загрожує до 8 років в’язниці. 

Очільник поліції Київщини додав, що посилені заходи безпеки, робота блокпостів, регулярні патрулювання і перевірки під час воєнного стану стабілізують криміногенну ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило схему постачання наркотиків до Київського слідчого ізолятора, до якої причетний співробітник СІЗО.

СБУ та ДБР заблокували діяльність організованого наркоугруповання, яке спеціалізувалось на виготовленні та збуті метамфетаміну на Дніпропетровщині.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також