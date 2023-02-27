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Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк

Росіяни облаштовують додаткові оборонні споруди.

Окупанти рухаються від лівобережної Херсонщини в напрямку Криму, – Гуменюк
Ілюстративне фото
Фото: Центр нацспротиву

Російські війська рухаються від лівобережної Херсонщини подалі до Криму і підтягують туди резерв строковиків з Челябинської області Росії.

Про це повідомляє в ефірі телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

“Що стосується лівобережної Херсонщини – так, вони намагаються посунутись ближче до Криму, сподіваючись що там буде тепліше, але ми можемо засвідчити, що там їм буде гаряче. Наразі вони підтягнули туди резерв строковиків з Челябінської області для облаштування додаткових оборонних споруд. Поки що вони окопуються”, – зазначила речниця.

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За її словами, ворог вдається до різної тактики, тому Сили оборони прораховують всі варіанти, щоб логістика росіян була уражена і це їх знесилило.

Нагадаємо, цієї ночі російські військові відкрили вогонь по Херсону. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. 

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