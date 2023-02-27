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На кордоні з Білоруссю загинув військовий ТрО Сергій Панасюк

Обставини загибелі зʼясовуються, але, за даними поліції, вогонь вівся не з білоруської території. 

На кордоні з Білоруссю загинув військовий ТрО Сергій Панасюк
Фото: Суспільне

На кордоні з Білоруссю під час виконання бойового завдання загинув військовий тероборони Волині Сергій Панасюк. Інформацію про це Суспільному підтвердив речник бригади Сергій Хомінський.

За його словами, Панасюк загинув на світанку 25 лютого. Обставини смерті зʼясовуються, відкрито провадження за статтею "Умисне вбивство".  

Фото: Суспільне

"Слідство ведуть правоохоронні органи, також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади", – зазначив речник бригади ТРО Волині.

За словами інспекторки сектору комунікації Нацполіції Волинської області Марини Балдич, "точно відомо, що постріли здійснювались не з боку Білорусі".

Сергій Панасюк був учасником АТО. До лав тероборони став у перші дні повномасштабного вторгнення. Був командиром стрілецького взводу. У нього залишилися донька та син.

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