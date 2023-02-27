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Окупанти знищили історичний центр Маріуполя

Понівечена будівля індустріального технікуму по вулиці Георгіївській.

Окупанти знищили історичний центр Маріуполя
Скріншот відео
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У захопленому Маріуполі російські окупанти знищили історичні будівлі – центр міста перетворився на руїну.

Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Історичний центр міста перебуває у руїнах. Серед понівечених будівель – Індустріальний технікум по вулиці Георгіївській”, – інформує Андрющенко.

 

Він розповів, що побудована наприкінці 19 століття будівля має довгу та яскраву історію. Саме тут розташовувалася Олександрівська чоловіча гімназія. Її випускниками були видатні маріупольці – психолог та філософ Георгій Челпанов, лікар-офтальмолог Михайло Авербах, художник Віктор Арнаутов.

“Тепер на зруйнованій будівлі висить російський триколор. Тож тепер кожен бачить, що означає “руський мир” – руйнацію та смерть”, – зазначив він.

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Раніше повідомлялося про те, що росіяни знищили у Маріуполі історичну будівлю 19 століття, яка розташовувалася на вулиці Грецькій. 

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