У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву

У місті Кам'янське Дніпропетровської області відмовляються демонтовувати пам'ятник Леоніду Брежнєву. Це питання обіцяють розглянути після закінчення воєнного стану.

Про це свідчить відповідь на запит LB.ua.

Питання з демонтажем пам'ятника триває з моменту прийняття Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", коли міська рада для зробила його частиною експозиції музею, при цьому не перенісши на територію музею.

"Бюст чотириразовому Герою Радянського Союзу Л. І. Брежнєву залишити на своєму місці як частину експозиції відділу музею історії міста і привести у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки»", - йдеться в рішенні міськради №201-07 / VII від 28 квітня 2016 року.

Фото: Lb.ua

У 2020 році прокуратура відмовлялась вжити заходів для демонтажу пам'ятника та припинення порушення закону

Про батьківщину Леоніда Брежнєва читайте в тревел блозі.