Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Битва за Гостомель. Як зазнав краху план російського бліцкригу
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Порошенко закликав вгамувати емоції та поважати свободу слова
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
Stryker. Американський універсал для ЗСУ
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
«Українські танцівниці» Едгара Дега: де він їх зустрів і чому вони так довго були «російськими»?
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Президент звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
Росіяни намагаються штурмувати позиції поблизу Кремінної та Білогорівки
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
У Сальвадорі відкрилася гігантська в’язниця для гангстерів
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву

Це питання обіцяють розглянути після закінчення воєнного стану.

У Кам'янському відмовляються демонтовувати пам'ятник Брежнєву
Фото: Александр Рудоманов

У місті Кам'янське Дніпропетровської області відмовляються демонтовувати пам'ятник Леоніду Брежнєву.  Це питання обіцяють розглянути після закінчення воєнного стану.

Про це свідчить відповідь на запит LB.ua.

Питання з демонтажем пам'ятника триває з моменту прийняття Закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", коли міська рада для зробила його частиною експозиції музею, при цьому не перенісши на територію музею.

"Бюст чотириразовому Герою Радянського Союзу Л. І. Брежнєву залишити на своєму місці як частину експозиції відділу музею історії міста і привести у відповідність до вимог Закону України «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки»", - йдеться в рішенні міськради №201-07 / VII від 28 квітня 2016 року.

Підписуйтесь на наш Google News

Фото: Lb.ua

У 2020 році прокуратура відмовлялась вжити заходів для демонтажу пам'ятника та припинення порушення закону

Про батьківщину Леоніда Брежнєва читайте в тревел блозі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також