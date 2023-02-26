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Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, поранення отримав чоловік

Постраждалого доставили до лікарні.

Окупанти обстріляли селище на Херсонщині, поранення отримав чоловік
Ілюстративне фото
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

У неділю ввечері російська армія обстріляла з артилерії селище Дніпровське Білозерської громади Херсонської області.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

“Сьогодні ввечері армія РФ вкрила артилерійським вогнем селище Дніпровське Білозерської громади. Ворожий снаряд влучив у подвірʼя місцевих жителів”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через російський обстріл поранення дістав 55-річний чоловік. Бригада “швидкої” доставила постраждалого до найближчої лікарні, нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

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Нагадаємо, вчора російські військові вдруге обстріляли онкологічний диспансер у Херсонській області.

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