У Польщі зіткнулися два мікроавтобуси, у яких перебували українці.

Про це повідомляє RMF24.

ДТП сталася сьогодні близько 4:00 на трасі A4 у районі села Заблотце Ярославського повіту неподалік від прикордонного пункту пропуску Корчова. За попередніми даними, водій Renault Master врізався ззаду у Mercedes Sprinter, який їхав попереду, внаслідок чого Mercedes вдарився об обмежувальні бар’єри і перекинувся набік.

Усі 12 пасажирів обох мікроавтобусів є громадянами України. П'ятьох пасажирок з обох транспортних засобів госпіталізували. Серед них є дитина.

У поліції зазначають, що обидва водії були тверезими, причини аварії з’ясовуються.

Нагадаємо, що винуватця смертельної ДТП на Чернігівщині, внаслідок якої загинули 14 людей, засудили до дев'яти років позбавлення волі.