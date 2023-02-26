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Повернувши Крим, ми відновимо мир, - Зеленський

26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму.

Повернувши Крим, ми відновимо мир, - Зеленський
Фото: скрин відео

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що повернувши Крим, можна відновити мир.

Про це президент написав у Телеграмі.

"9 років тому російська агресія почалася з Криму. Повернувши Крим, ми відновимо мир. Це наша земля. Наші люди. Наша історія. Ми повернемо український прапор у кожен куточок України", - запевнив Зеленський.

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В Україні 26 лютого відзначають День спротиву російській окупації Криму. 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу до Верховної Ради Автономної Республіки Крим вийшли тисячі кримських татар, українців та представників інших національностей чинити спротив російській окупації та заявили всьому світу про цілісність України. 

Нагадаємо, що РФ незаконно утримує на своїй території 116 кримських татар.

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