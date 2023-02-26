Сєвєродончани почали отримувати від окупантів рахунки за комуналку у зруйнованих будинках

Окупаційна влада обіцяє мешканцям захопленого міста відновити знищені ними будинки аж до 2025.

Російські загарбники упродовж кількох тижнів після окупації Сєвєродонецька заявляли про відновлення будинків. Але до зимового періоду місто не було підготовлено. А зараз окупанти обіцяють відновити будинки аж до 2025 року.

Про це повідомляє у Телеграм Луганська ОВА.

"Заяв стосовно відновлення міста упродовж кількох тижнів після окупації лунало безліч. На різних рівнях – починаючи від місцевих колаборантів і завершуючи Кремлем", – йдеться в повідомленні.

Але попри все місто взимку залишилось без опалення. Окупанти намагаються підготувати другий гуртожиток під соціальне житло. В першому зараз мешкає близько 50 осіб.

"На цьому тижні регіональною окупаційною владою була озвучена ще одна обіцянка – відновити всі будинки в місті до 2025 року. Вірогідно, деякі показові роботи розпочнуть перед псевдовиборами, які очікуються в вересні", – зазначили в ОВА.

Але сєвєродончани почали отримувати рахунки за комунальні послуги, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні.

"Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. Втім, у лютому людям виставили рахунки з обсягами споживання", –йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 60-80% Сєвєродонецька, який перебуває під контролем російських військ з кінця червня, залишаються без комунікацій. Вцілілі будинки намагаються облаштувати для проживання окупантів.