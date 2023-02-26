Сєвєродончани почали отримувати від окупантів рахунки за комуналку у зруйнованих будинках

Російські загарбники упродовж кількох тижнів після окупації Сєвєродонецька заявляли про відновлення будинків. Але до зимового періоду місто не було підготовлено. А зараз окупанти обіцяють відновити будинки аж до 2025 року.
Про це повідомляє у Телеграм Луганська ОВА.
"Заяв стосовно відновлення міста упродовж кількох тижнів після окупації лунало безліч. На різних рівнях – починаючи від місцевих колаборантів і завершуючи Кремлем", – йдеться в повідомленні.
Але попри все місто взимку залишилось без опалення. Окупанти намагаються підготувати другий гуртожиток під соціальне житло. В першому зараз мешкає близько 50 осіб.
"На цьому тижні регіональною окупаційною владою була озвучена ще одна обіцянка – відновити всі будинки в місті до 2025 року. Вірогідно, деякі показові роботи розпочнуть перед псевдовиборами, які очікуються в вересні", – зазначили в ОВА.
Але сєвєродончани почали отримувати рахунки за комунальні послуги, незалежно від того, проживає людина в місті, чи ні.
"Напередодні зими окупаційна влада обіцяла не нараховувати плату за газ та електроенергію (де вона є) через відсутність опалення. Втім, у лютому людям виставили рахунки з обсягами споживання", –йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 60-80% Сєвєродонецька, який перебуває під контролем російських військ з кінця червня, залишаються без комунікацій. Вцілілі будинки намагаються облаштувати для проживання окупантів.