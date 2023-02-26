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РФ не вивела у Чорне море жодного ракетоносія

Кораблі РФ все далі й далі відходять від підконтрольного Україні берега.

РФ не вивела у Чорне море жодного ракетоносія
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Росія не вивела у Чорне море жодного ракетоносія через шторм. Ворог застосовує тактику приспання пильності.

Про це в ефірі телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що вчора у Чорному морі на чергуванні був один носій ракет ворога, проте ввечері його завели у місце базування.

"Кораблі РФ утискаються ближче до Східного узбережжя Криму. Вони все далі й далі відсовуються від підконтрольного Україні берега. Тому що усвідомлюють, що далекобійна зброя все ближче та ближче", - додала Гуменюк.

Речниця попередила, що, попри шторм, загроза нікуди не зникла, адже росіяни за декілька годин можуть підготувати та вивести ракетоносії.

"Цілком імовірно, що ворог застосовує тактику приспання пильності. Як пам'ятаєте в тій притчі: вовк, вовк, а потім ніхто не допомагає. Вони намагаються вимотувати психологію та психіку нашого населення постійними обстрілами, активністю авіації, а потім зненацька можуть нанести ракетний удар", - пояснила Гуменюк.

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25 лютого повідомлялось, що у Чорному морі Росія тримає один ракетоносій.

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