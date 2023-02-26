У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор

У центрі окупованого Севастополя у Криму вивісили український прапор.
Про це повідомили у Центрі національного спротиву.
“У тимчасово окупованому Севастополі продовжується спротив, навіть після 9 років з моменту захоплення міста”, – йдеться у повідомленні.
У річницю повномасштабного вторгнення невідомі вивісили прапор рідної Держави на арці Графської пристані.
Раніше стало відомо, що у Мінську місцеве підпілля підняло прапор України поруч з військовим містечком, тобто прямо під носом у білоруських військових.
“Зауважимо, що в диктаторській країні передбачена смертна кара за “держзраду”, тобто за будь-яку відмінну від кремлівської політики думку ти можеш поплатитись життям. Відтак, навіть така акція як вивішування прапору України має мертельні ризики для виконавців, але це не зупиняє місцевих героїв”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у захопленому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб “Малюй на снігу – Їб@ш русню”, щоб показати, скільки у місті українців.