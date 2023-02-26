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У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор

Також наш стяг замайорів у Мінську біля військової частини.

У центрі Севастополя рух спротиву вивісив український прапор
Фото: Центр національного спротиву

У центрі окупованого Севастополя у Криму вивісили український прапор.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“У тимчасово окупованому Севастополі продовжується спротив, навіть після 9 років з моменту захоплення міста”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Центр національного спротиву

У річницю повномасштабного вторгнення невідомі вивісили прапор рідної Держави на арці Графської пристані.

Раніше стало відомо, що у Мінську місцеве підпілля підняло прапор України поруч з військовим містечком, тобто прямо під носом у білоруських військових.

Фото: Центр національного спротиву

“Зауважимо, що в диктаторській країні передбачена смертна кара за “держзраду”, тобто за будь-яку відмінну від кремлівської політики думку ти можеш поплатитись життям. Відтак, навіть така акція як вивішування прапору України має мертельні ризики для виконавців, але це не зупиняє місцевих героїв”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у захопленому Маріуполі група спротиву запустила флешмоб “Малюй на снігу – Їб@ш русню”, щоб показати, скільки у місті українців.

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