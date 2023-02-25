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Окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії, танків, "градів" та вдарили по місту авіаракетами

Поранено щонайменше одну людину.

Окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії, танків, "градів" та вдарили по місту авіаракетами
Фото: Telegram/Павло Кириленко

25 лютого росіяни двічі обстріляли Авдіївку на Донеччині з артилерії, один раз - танками, а також завдали авіаракетного удару та накрили вогнем із "градів".

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

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"Снаряди та ракети прилітали по житлових кварталах та промзоні - поранено щонайменше 1 людину. Авіаракетним ударом росіяни зруйнували школу №2", - розповів Кириленко.

За словами очільника області, опору школу відкрили у 2021 року після повної реконструкції. На новітнє оснащення навчального закладу Литва виділила понад 700 тисяч євро.

"Школа була однією з найкращих в області, тепер же тут — самі руїни. Це і є суть російського світу — нищити те, що інші довго й старанно будували", - наголосив Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, місто Краматорськ на Донеччині потрапило нині під ракетний обстріл Росії. Щонайменше одна людина отримала поранення, її госпіталізували.

За даними МВС, російські окупанти від початку доби обстріляли Донецьку область 35 разів.

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