Сили оборони уразили два райони зосередження росіян, радіолокаційну станцію та станцію РЕБ, - Генштаб

Авіація за добу завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два райони зосередження живої сили противника, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім цього, авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Росіяни упродовж доби завдали шести ракетних та п'яти авіаційних ударів, а також здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 25 лютого така:

на Волинському , Поліському , Сіверському та Слобожанському напрямках - без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни обстріляли райони населених пунктів Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області, а також Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. В районах Ветеренарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів;

, , та - без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Росіяни обстріляли райони населених пунктів Стукалівка, Павлівка, Гиріне і Катеринівка Сумської області, а також Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. В районах Ветеренарного та Рубіжного окупанти завдали авіаударів; на Куп’янському та Лиманському противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема, Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари;

та противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка, Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема, Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Берестового Харківської області та Макіївки, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині. Біля Гряниківки та Спірного зафіксовано ворожі авіаційні удари; на Бахмутському окупанти продовжують атакувати позиції українських військ, здійснили декілька безуспішних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області;

окупанти продовжують атакувати позиції українських військ, здійснили декілька безуспішних спроб поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Обстрілів зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському та Шахтарському вороги вели наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області;

та вороги вели наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка – успіху не мали. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів, зокрема, Авдіївки, Водяного, Гострого, Георгіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара та Пречистівки Донецької області; на Запорізькому вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області;

вогневого ураження зазнали райони 12 населених пунктів, зокрема, Времівка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я та Кам’янська Запорізької області; Марганець та Нікополь Дніпропетровської області; на Херсонському від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали Новоберислав Херсонської області та Херсон.

У Генштабі додали, що всі підрозділи так званих "силових структур" Донецької області з 1 березня переходять на функціонування за російським законодавством. "В зв’язку з цим, анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі", - повідомили в командуванні.

Нагадаємо, місто Краматорськ на Донеччині потрапило сьогодні під ракетний обстріл Росії. У Бахмуті бої точаться навколо міста та на околицях. Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону населеного пункту й оточити його.