На одному з підприємств у Подільському районі Києва спалахнула пожежа.

Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"Пожежа на підприємстві в Подільському районі столиці. Всі служби вже на місці. Подробиці – згодом", — зазначив він.

В ефірі телемарафону уточнили, що пожежа сталась на складах з лакофарбовими матеріалами. В суботу там нікого зазвичай немає. Про потерпілих поки нічого невідомо. На місці події працюють співробітники ДСНС.

"18 одиниць техніки задіяні для гасіння пожежі. Загоряння сталося в металевому складському приміщенні на території одного з підприємств. Палає на площі близько 2000 кв м. Техніка та майже 90 осіб особового складу рятувальників працюють, щоб локалізувати пожежу", - уточнив згодом Кличко.

Оновлено. Згодом мер Києва повідомив, що пожежа в Подільському районі локалізована. Рятувальники продовжують роботи з гасіння пожежі.

О 17.55 Кличко заявив, що пожежу в одноповерховій складській будівлі лакофарбових матеріалів в Подільському районі ліквідували. Потерпілих внаслідок пожежі немає.

Нагадаємо, що 5 лютого рятувальники погасили пожежу в десятиповерховому житловому будинку в місті Українка на Київщині.