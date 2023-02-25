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Нацгвардійці провели навчання по знищенню дронів

У навчаннях взяли участь військовослужбовці кулеметних розрахунків.

Нацгвардійці провели навчання по знищенню дронів
Фото: МВС

Нацгвардійці провели навчання по збиванню дронів. Зокрема вивчали способи ведення вогню по наземним та повітряним цілям на різних дистанціях.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"Військовослужбовці кулеметних розрахунків безустанно підвищують практичні вміння на заняттях, де обставини максимально наближені до бойових. Адже на реальному рубежі буде чимало чинників, які впливатимуть на роботу розрахунків", - зазначив заступник командира бригади.

Особливу увагу бійці приділили теоретичним та практичним основам:

  • стрільби;
  • способи ведення вогню по наземним та повітряним цілям на різні дистанції;
  • вивчення внутрішньої та зовнішньої балістики;
  • улаштування та будови великокаліберного кулемета;
  • відпрацювання вправ навчальних стрільб;
  • застосування дронів для імітації повітряної цілі.

В МВС зазначили, що такі вправи виснажливі, оскільки сам кулемет та боєкомплект до нього досить важкі.

"Це мотивує гвардійців постійно вдосконалювати фізичну підготовку. Тому, водночас з вивченням теорії й практичними заняттями, бійці інтенсивно займаються спортом. Це потрібно, аби тіло було натреноване, а дії, які військовослужбовці здійснюватимуть разом із кулеметом, були якісними, а постріли - влучними", - додали в пресцентрі міністерства.

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Нагадаємо, що Повітряні сили оголошують набір курсантів для навчання на перспективні зенітні ракетні системи.

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