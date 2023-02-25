У Франції розпочалися великі військові навчання

Загалом у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 людей.

У Франції розпочалися військові навчання під назвою Orion 23, які стосуються усіх родів військ.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці керівника Міноборони Франції Себастьяна Лекорню.

"Цього тижня почалися найамбітніші за багато десятиліть загальновійськові навчання", - написав Лекорню.

За його словами, загалом у цих навчаннях беруть участь близько 20 000 людей, які організують симуляцію боїв на суші, у морі та в повітрі, а також у кіберпросторі, космосі та в інформаційному середовищі.

"Ці навчання, які триватимуть понад 2 місяці, мають на меті підготувати наші сили до найскладніших ситуацій сучасних бойових дій і показати, що наша армія здатна продемонструвати реакцію та витривалість у конфлікті високої інтенсивності", - зазначив Лекорню.

Нагадаємо, що 19 лютого Лекорню заявив, що Франція може відкрити програму навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка.