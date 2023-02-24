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Західні лідери опублікували звернення до річниці великої війни

Макрон висловив підтримку українською мовою. 

Західні лідери опублікували звернення в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Президент Франції Еммануель Макрон у твіттері українською, французькою та англійською мовами написав: "Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир".

Президент Польші Анджей Дуда записав семихвилинне відеозвернення англійською мовою. Він нагадав, що 23 лютого, за добу до повномасштабного вторгнення, був в Україні та зустрічався з українським президентом. За словами Дуди, під час прощання Володимир Зеленський сказав йому, що вони більше можуть ніколи не побачитися. Сказав, що в Україні ніхто не здастся, всі боротимуться до кінця. 

"Весь світ очікував, що Київ паде за три дні, а вся Україна – за тиждень. Ми у Польщі знали, що цього не відбудеться. Тому що що нас обʼєднує – поляків та українців – це величезна любов до волі. Така велика, що ми можемо віддати свої життя за це", – наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, що зараз, через рік війни, Путін програє. Цілі Росії не досягнуті. Але РФ поки що не зазнала поразки, а Україна – поки що не перемогла. Тому потрібно продовжувати підтримку українців. 

Канцлер ФРН Олаф Шольц опублікував відеозвернення німецькою мовою, а до нього – підпис українською, німецькою та російською. Канлцер заявив, що "уже рік Росія веде безжалісну загарбницьку війну проти України. Німеччина твердо стоїть на стороні України і буде робити це в майбутньому".

На думку Шольца, "що швидше президент Росії визнає, що він не досягне імперіалістичної цілі, то більше шансів на найшвидше закінчення війни". 

Слова підтримки також висловили й інші лідери, зокрема премʼєрка Фінляндії Санна Марін та голова Європарламенту Роберта Мецола. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що цей рік повинен стати роком перемоги. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що український контрнаступ відбудеться. 

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