Західні лідери опублікували звернення в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Президент Франції Еммануель Макрон у твіттері українською, французькою та англійською мовами написав: "Українки, українці, Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир".

Президент Польші Анджей Дуда записав семихвилинне відеозвернення англійською мовою. Він нагадав, що 23 лютого, за добу до повномасштабного вторгнення, був в Україні та зустрічався з українським президентом. За словами Дуди, під час прощання Володимир Зеленський сказав йому, що вони більше можуть ніколи не побачитися. Сказав, що в Україні ніхто не здастся, всі боротимуться до кінця.

"Весь світ очікував, що Київ паде за три дні, а вся Україна – за тиждень. Ми у Польщі знали, що цього не відбудеться. Тому що що нас обʼєднує – поляків та українців – це величезна любов до волі. Така велика, що ми можемо віддати свої життя за це", – наголосив Дуда.

Президент Польщі додав, що зараз, через рік війни, Путін програє. Цілі Росії не досягнуті. Але РФ поки що не зазнала поразки, а Україна – поки що не перемогла. Тому потрібно продовжувати підтримку українців.

Канцлер ФРН Олаф Шольц опублікував відеозвернення німецькою мовою, а до нього – підпис українською, німецькою та російською. Канлцер заявив, що "уже рік Росія веде безжалісну загарбницьку війну проти України. Німеччина твердо стоїть на стороні України і буде робити це в майбутньому".

На думку Шольца, "що швидше президент Росії визнає, що він не досягне імперіалістичної цілі, то більше шансів на найшвидше закінчення війни".

Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в #Україні. 🇩🇪 непохитно стоїть на боці 🇺🇦 – сьогодні та у майбутньому. Чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. #КоротковідКанцлера pic.twitter.com/DK78DEGnjF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

Слова підтримки також висловили й інші лідери, зокрема премʼєрка Фінляндії Санна Марін та голова Європарламенту Роберта Мецола.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у зверненні наголосив, що цей рік повинен стати роком перемоги. Міністр оборони Олексій Резніков запевнив, що український контрнаступ відбудеться.