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Польща розмістила укріплення на кордоні з Калінінградською областю

Це частина польської стратегії захисту та стримування.

Польща розмістила укріплення на кордоні з Калінінградською областю
Фото: twitter.com/mblaszczak

Польща розмістила укріплення на кордоні з з Калінінградською областю Російської Федерації.

Про це у Твіттері повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Область відділена від іншої Росії територією незалежних держав, проте з'єднана морем і є, таким чином, напівексклавом. Межує з Польщею на півдні, Литвою — на півночі і сході. 

“Ми розпочали профілактичний розвиток безпеки на кордоні з Росією та Білоруською. Це частина нашої стратегії захисту та стримування”, – написав він. 

twitter.com/mblaszczak
twitter.com/mblaszczak

Фото: twitter.com/mblaszczak

Фото: twitter.com/mblaszczak

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Нагадаємо, Блащак повідомив, що перші танки Leopard відправляться в Україну у березні.

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