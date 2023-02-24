Польща розмістила укріплення на кордоні з з Калінінградською областю Російської Федерації.
Про це у Твіттері повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.
Область відділена від іншої Росії територією незалежних держав, проте з'єднана морем і є, таким чином, напівексклавом. Межує з Польщею на півдні, Литвою — на півночі і сході.
“Ми розпочали профілактичний розвиток безпеки на кордоні з Росією та Білоруською. Це частина нашої стратегії захисту та стримування”, – написав він.
Нагадаємо, Блащак повідомив, що перші танки Leopard відправляться в Україну у березні.