США та Південна Корея змоделювали використання ядерної зброї КНДР

Американські та південнокорейські чиновники взяли участь у вправі-моделюванні можливого використання ядерної зброї Північною Кореєю.

Про відбулося під час засідання 8-го Комітету із стратегії стримування США та Південної Кореї (DSC TTX), пише Reuters.

“Делегації США та Південної Кореї зосередили свою дискусію на стримуванні альянсу, щоб підтримувати мир та стабільність на Корейському півострові та потенційних варіантах реагування на використання КНДР ядерної зброї”, – йдеться у заяві Пентагону.

Торік Північна Корея, яка володіє ядерною зброєю, запустила безпрецедентну кількість ракет, включно з міжконтинентальними балістичними ракетами (ICBMS), які здатні досягти Північної Америки.

Посадовці попередили, що Північ може готуватися до свого першого випробування ядерного пристрою з 2017 року.

Як пише Bloomberg, представники США повторили, що будь-яка ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників призведе до "кінця" режиму лідера КНДП Кім Чен Ина. Південнокорейська делегація також відвідала американський атомний підводний човен в американському штаті Джорджія, щоб побачити військові засоби, які США можуть використати, щоб утримати Пхеньян від удару.

Attendees from 🇺🇸 🇰🇷 visited U.S. nuclear submarine training facilities at Naval Submarine Base Kings Bay, Georgia today. This visit is the first Deterrence Strategy Committee event hosted by @NSB_KingsBay and is a positive demonstration of U.S. extended deterrence. pic.twitter.com/F5E2V3irp1 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 23, 2023

З моменту вступу на посаду в травні президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наполягав на зміцненні підтримки розширеного стримування Америки для стримування атак на своїх союзників . водночас Пхеньян прагне зберегти свою здатність завдати ударів по будь-якій точці Сполучених Штатів.

У листопаді Юн попередив про безпрецедентну спільну відповідь із союзниками, якщо Північна Корея продовжить ядерні випробування.

Нагадаємо, Японія, Південна Корея та США провели спільні морські навчання у відповідь на запуск ракет КНДР. Нещодавно Північна Корея відновила провокаційні ракетні обстріли Японського моря.