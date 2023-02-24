"Група семи" висловилася за санкції на російські алмази та за додаткову гуманітарну та військову допомогу Україні

У G7 також відреагували на ядерну риторику Кремля.

Лідери країн "Великої сімки" оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі 24 лютого, у якій взяв участь і Президент України Володимир Зеленський.

Текст заяви оприлюднено на сайті Ради ЄС.

"Ми зобов'язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову та військову підтримку України, збільшити витрати Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, а також продовжувати протидіяти негативним наслідкам війни для решти світу", - наголосили лідери G7.

Країни координуватимуть зусилля щодо задоволення нагальних потреб нашої держави у військовому та оборонному устаткуванні. Особливу увагу приділять системам та засобам протиповітряної оборони, а також необхідним боєприпасам і танкам.

Також "Група семи" висловилася за додаткову гуманітарну допомогу українцям та допомогу енергетичному сектору.

Відреагували лідери G7 і на ядерні погрози Кремля.

"Ми повторюємо, що безвідповідальна ядерна риторика Росії є неприйнятною і будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки. Нагадаємо про досягнутий на Балі консенсус усіх членів "Групи двадцяти", включаючи Росію, про неприпустимість застосування або загрози застосування ядерної зброї", - йдеться в заяві.

Також лідери країн звернулися увагу на необхідність виведення військ із тимчасово окупованої Запорізької АЕС і заявили про підтримку ініціатив МАГАТЕ в цьому напрямку.

Також "Група семи" продовжить роботу над посиленням санкцій проти країни-агресора.

"Враховуючи значні доходи, які Росія отримує від експорту алмазів, ми спільно працюватимемо над подальшими заходами щодо російських алмазів, у тому числі необроблених і діамантових, тісно співпрацюючи з ключовими партнерами", - йдеться в тексті заяви.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі лідерів "Групи семи" та озвучив п'ять пріоритетів України.

Також 24 лютого виступили зі спільною заявою на підтримку нашої держави лідери країн Веймарського трикутника.