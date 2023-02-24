"Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", – Байден

Президент США зазначив, що сьогодні готовий повторити те саме, що й рік тому, коли Росія пішла в великий наступ.

Президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії наголосив, що жорстокість – ніколи не зітре волю вільних.

У дописі в твіттер він зазначив, що сьогодні готовий повторити те саме, що й рік тому, коли Росія пішла в великий наступ.

"Диктатор, що прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не стане перемогою Росії. Ніколи", – підкреслив він.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.



A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

До річниці повномасштабного вторгнення зі словами підтримки українців виступили всі українські союзники, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Еммануель Макрон. Польський премʼєр Матеуш Моравецький на знак підтримки приїхав до Києва. До Верховної Ради завітали 10 іноземних делегацій.