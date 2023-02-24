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"Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", – Байден

Президент США зазначив, що сьогодні готовий повторити те саме, що й рік тому, коли Росія пішла в великий наступ. 

"Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи", – Байден
Фото: ОПУ

Президент США Джо Байден у річницю повномасштабного вторгнення Росії наголосив, що жорстокість – ніколи не зітре волю вільних.

У дописі в твіттер він зазначив, що сьогодні готовий повторити те саме, що й рік тому, коли Росія пішла в великий наступ.

"Диктатор, що прагне відбудувати імперію, ніколи не знищить любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле волю вільних. І Україна ніколи не стане перемогою Росії. Ніколи", – підкреслив він.

До річниці повномасштабного вторгнення зі словами підтримки українців виступили всі українські союзники, зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, президент Франції Еммануель Макрон. Польський премʼєр Матеуш Моравецький на знак підтримки приїхав до Києва. До Верховної Ради завітали 10 іноземних делегацій. 

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