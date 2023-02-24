Міжнародна група з протидії відмиванню грошей FATF призупинила членство Росії

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) ухвалила рішення призупинити членство Росії в організації.

Про це повідомив голова Нацбанку України Андрій Пишний.

"FATF ухвалила рішення призупинити членство Росіі. Ось така резолютивна частина: триваюча та посилювана агресивна війна РФ роти України суперечить принципам FATF щодо сприяння безпеці та цілісності глобальної фінансової системи та зобов’язанням щодо міжнародного співробітництва та взаємної поваги, які члени FATF погодилися впроваджувати та підтримувати. У результаті сьогодні Пленарне засідання FATF призупинило членство РФ", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, що в травні минулого року FATF усунула Росію від впливу на прийняття рішень в організації, та заявила, що розглядає віднесення РФ у "чорний список" країн-терирористів.