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CША має дані про співпрацю Пригожина з повстанцями у Чаді, може йтися про вбивство президента країни, – WSJ

Чад є ключовим контртерористичним союзником Заходу в африканському регіоні.

CША має дані про співпрацю Пригожина з повстанцями у Чаді, може йтися про вбивство президента країни, – WSJ
Магамет Дебі Ітно і президент Франції Еммануель Макрон
Фото: ЕРА/UPG

США поділилися розвідданими з владою в Чаді про те, що власник російської ПВК “Вагнер” Євген Пригожин співпрацює з місцевими повстанцями з метою дестабілізації уряду.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на за дані американських, африканських та європейських чиновників.

Йдеться і про потенційне вбивство президента африканської нації – ключового контртерористичного союзника Заходу.

“Величезна, багата на нафту пустельна нація Чаду, розташована в центрі африканського регіону Сахель, де Росія, за допомогою Євгена Пригожина, відкрито кидає виклик економічним, військовим та політичним альянсам із Заходом”, – зазначає видання. 

Колишня французька колонія межує з Лівією на півночі, Центральноафриканською республікою – на півдні та Суданом на сході – трьома країнами, де “Вагнер” вже є присутнім.

“Російський олігарх Евген Пригожин активно планує дестабілізувати перехідний уряд Чаду та запропонувати матеріальну та оперативну підтримку чадійським повстанцям для виконання плану змови, який може включати ліквідацію президента перехідного періоду Магамета Дебі Ітно, щоб отримати контроль над урядом країни”, – сказав американський високопосадовець.

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У країні цю загрозу сприймають серйозно. Пригожин зі свого боку заявив WSJ, що питання про інформацію розвідки США є “безмістовними” і відмовився її прокоментувати.

Адміністрація президента США Джо Байдена та європейські уряди підштовхують лідерів в Африці припинити співпрацю з вагнерівцями.

Нагадаємо, у травні 2021 року військові Чаду оголосили про перемогу над повстанцями, які вбили вшосте обраного президента Ідрісса Дебі. Президент перехідного періоду Магамет Дебі Ітно є його сином.

Пригожин, попри численні санкції, за чотири роки отримав дохід у розмірі понад 250 мільярдів доларів від своєї глобальної імперії природних ресурсів, зокрема завдяки компаніям в Африці.

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