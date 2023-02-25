Папі Франциску подарували браслет з Азовсталі

Тепер Папа має такий самий браслет, як багато українців.

Папа Римський Франциск відтепер є власником браслета зі сталі Азовсталі.

Про це повідомила директор по комунікаціям СКМ Наталья Ємченко.

“Браслет - мій, Рука - Папина. Точніше тепер мій браслет зі сталі Азовсталі належить Папі Римському”, - написала вона.

Ємченко додала, що попросила Папу молитися за визволення полонених захисників Маріуполя і цивільних.

Також вона попросила понтифіка молитись за звільнення Маріуполя.

Фото: Наталья Ємченко

Нагадаємо, нещодавно створена у Верховній Раді депутатська група дружби між Ватиканом і Україною здійснила перший візит до Ватикану.