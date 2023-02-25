Папі Франциску подарували браслет з Азовсталі

Папа Римський Франциск відтепер є власником браслета зі сталі Азовсталі.
Про це повідомила директор по комунікаціям СКМ Наталья Ємченко.
“Браслет - мій, Рука - Папина. Точніше тепер мій браслет зі сталі Азовсталі належить Папі Римському”, - написала вона.
Ємченко додала, що попросила Папу молитися за визволення полонених захисників Маріуполя і цивільних.
Також вона попросила понтифіка молитись за звільнення Маріуполя.
Нагадаємо, нещодавно створена у Верховній Раді депутатська група дружби між Ватиканом і Україною здійснила перший візит до Ватикану.