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Німеччина збільшила кількість танків Leopard2 A6 для України до 18

Раніше планували передати 14 одиниць техніки.

Німеччина збільшила кількість танків Leopard2 A6 для України до 18
Фото: EPA/UPG

Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard2 A6 для України.

Про це йдеться в повідомленні Федерального міністерства оборони у твітері.

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"Міністр оборони Борис Пісторіус вирішив передати Україні ще чотири основні бойові танки Leopard2 A6 зі складів Бундесверу. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18", - зазначили у відомстві.

Таким чином, разом із Португалією і Швецією Німеччина зможе зібрати для нашої держави один батальйон.

Нагадаємо, перші чотири польські танки Leopard 2 вже прибули в Україну. 

Іспанія також надішле більше танків Leopard-2A4, ніж обіцяла раніше.

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