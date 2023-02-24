Німеччина збільшила кількість танків Leopard2 A6 для України до 18

Німеччина вирішила збільшити кількість танків Leopard2 A6 для України.

Про це йдеться в повідомленні Федерального міністерства оборони у твітері.

"Міністр оборони Борис Пісторіус вирішив передати Україні ще чотири основні бойові танки Leopard2 A6 зі складів Бундесверу. Завдяки цьому Німеччина збільшує кількість поставлених танків з 14 до 18", - зазначили у відомстві.

Таким чином, разом із Португалією і Швецією Німеччина зможе зібрати для нашої держави один батальйон.

Нагадаємо, перші чотири польські танки Leopard 2 вже прибули в Україну.

Іспанія також надішле більше танків Leopard-2A4, ніж обіцяла раніше.