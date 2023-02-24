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Польща передає в Україну 60 танків PT-91, - прем'єр Моравецький

"Вже зараз передаємо танки PT-91", - сказав глава польського уряду.

Польща передає в Україну 60 танків PT-91, - прем'єр Моравецький
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 24 лютого
Фото: Twitter/ Mateusz Morawiecki

Польща передає в Україну 60 танків PT-91.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві 24 лютого.

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"Вже зараз передаємо танки PT-91. Наступні 60 танків передамо в Україну", - сказав Моравецький, відповідаючи на запитання про терміни постачань техніки.

"Я вчора розмовляв з прем'єром Данії, і вона також бере до уваги можливість передачі танків в Україну. Також інші держави, які можуть бути частиною коаліції, як Швеція чи Фінляндія, - вони також швидко можуть це зробити", - додав польський прем'єр.

Нагадаємо, Bloomberg повідомляв, що Польща уже сьогодні відправить перші німецькі танки Leopard до нашої держави.

Також сусідні країна запропонувала надати лікування та реабілітацію 2,5 тисячі поранених українських військовослужбовців.

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