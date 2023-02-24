Він простоїть там до понеділка.

Фото: EPA/UPG

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Берліні біля посольства РФ виставили підбитий танк окупантів Т-72.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках «на Берлін». У цю похмуру річницю перед їхнім посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі. Дякую людям Німеччини і моєму колезі Борису Пісторіусу за підтримку", – написав він і опублікував фото.

Ініціатор проєкту, німецький активіст Віланд Гібель зазначив, що російський танк було встановлено біля колони Перемоги в Берліні вранці 24 лютого 2023 року. Німецькі ЗМІ пишуть, що танк поставили під посольством близько 04:00.

Зазначається, що танк, підбитий у боях за Київ під Бучею 31 березня 2022 року, простоїть під посольством до понеділка.

Der russische Panzer am frühen Morgen des 24. Februar 2023, ein Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine, an der Berliner Siegessäule. pic.twitter.com/ULEIuTLaw7 — Wieland Giebel (@WielandGiebel) February 24, 2023

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Як раніше повідомляв Резніков, Європейський Союз отримав чотири російські танки, які знищили українські військові, у якості музейних експонатів. Вони будуть виставлені в музеях Німеччини, Литви, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

За рік війни з Україною російська армія втратила 146 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки. Всього Росія втратила 3 363 танки.