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Біля посольства РФ у Берліні виставили підбитий під Бучею російський танк

Він простоїть там до понеділка.

Фото: EPA/UPG

У річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Берліні біля посольства РФ виставили підбитий танк окупантів Т-72.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

"Росіяни роками пишуть на своїх машинах і танках «на Берлін». У цю похмуру річницю перед їхнім посольством у Берліні виставлено знищений російський танк – символ їхньої невдачі. Дякую людям Німеччини і моєму колезі Борису Пісторіусу за підтримку", – написав він і опублікував фото.

Ініціатор проєкту, німецький активіст Віланд Гібель зазначив, що російський танк було встановлено біля колони Перемоги в Берліні вранці 24 лютого 2023 року. Німецькі ЗМІ пишуть, що танк поставили під посольством близько 04:00.

Зазначається, що танк, підбитий у боях за Київ під Бучею 31 березня 2022 року, простоїть під посольством до понеділка.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Як раніше повідомляв Резніков, Європейський Союз отримав чотири російські танки, які знищили українські військові, у якості музейних експонатів. Вони будуть виставлені в музеях Німеччини, Литви, Латвії та Естонії.

Нагадаємо, 24 лютого минулого року Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Україна чинить запеклий опір. За даними Генштабу ЗСУ, Росія за рік випустила майже п’ять тисяч ракет по території України.

За рік війни з Україною російська армія втратила 146 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки. Всього Росія втратила 3 363 танки.

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