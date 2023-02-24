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За рік війни з Україною російська армія втратила 146 820 військових

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

За рік війни з Україною російська армія втратила 146 820 військових
Фото: скрин відео

З 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023-го російська армія втратила на війні з Україною близько 146 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 363 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 363 (+11) од,
  • РСЗВ – 474 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),
  • крилаті ракети ‒ 873 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,
  • спеціальна техніка ‒ 229 (+1).

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Нагадаємо, через значні втрати ворог веде приховану мобілізацію в регіонах Кавказу. Це переважно громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах.

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