За рік війни з Україною російська армія втратила 146 820 військових

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

З 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023-го російська армія втратила на війні з Україною близько 146 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 363 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,

артилерійських систем – 2 363 (+11) од,

РСЗВ – 474 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+3) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 229 (+1).

Нагадаємо, через значні втрати ворог веде приховану мобілізацію в регіонах Кавказу. Це переважно громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах.