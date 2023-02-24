За рік війни з Україною російська армія втратила 146 820 військових

З 24 лютого 2022 року по 24 лютого 2023-го російська армія втратила на війні з Україною близько 146 820 військових. Втрати ворога за минулу добу склали близько 970 осіб, 13 танків і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 363 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 363 (+11) од,
- РСЗВ – 474 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),
- крилаті ракети ‒ 873 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 229 (+1).
Нагадаємо, через значні втрати ворог веде приховану мобілізацію в регіонах Кавказу. Це переважно громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах.