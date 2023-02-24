24 лютого 2022 року мільйони українців обрали чинити опір широкомасштабному вторгненню, яке розпочав російський диктатор Володимир Путін.

“24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба”, – написав у Telegram президент України Володимир Зеленський.

За його словами, 2022 рік був роком болю, жалю, віри та єдності.

“І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги”, – наголосив президент.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 лютого, президент України Володимир Зеленський проведе пресконференцію, яка буде присвячена річниці вторгнення Росії та пройде під назвою Лютий. Рік незламності.